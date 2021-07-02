GENAR Başkanı Aktaş'tan "Katarlılara sınavsız tıp" iddiası hakkında açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası üzerine, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş açıklama yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiası üzerine, GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş açıklama yaptı. Aktaş, "CHP lideri bir yalan habere dayanarak bir tezvirat başlatıyor" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacağı iddiasına bir karşılık da GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş'dan geldi. Aktaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir yalan habere dayanarak, böyle bir iddia başlatmasını ve partinin diğer yetkilileri de buna devam ettirmesini yanlış bulduğunu ifade etti.

"Katar meselesi neresinden tutarsanız tutun iddia edenlere bir haklılık vermiyor"

Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine girebiliyor iddiaları üzerine konuşan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, "Türkiye şöyle düşünün kendi tarihi boyunca Azerbaycan'la Pakistan'da başka ülkelerle özellikle askeri akademiye öğrenci almıştır ve onları yetiştirip bölgelerine göndermiştir. Bu çok kıymetli bir şeydir. Ortaya atılan şey o kadar saçma sapan, o kadar mantıkla anlatılamaz bir şey ki bu işin mantığı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan gazeteci, kendi yaptığı haberin yanlış olduğuna kanaat getirdi ve bu yanlışından döndü. Katar meselesi neresinden tutarsanız tutun iddia edenlere bir haklılık vermiyor. Siz bir yalan haber ortaya attığınızda, bununla bir hezeyan oluşturduğunuz da haberi yazan kişi bundan vazgeçtiği zaman, mevzunun zaten konuşulması bile problemdir. Toplum karşısında en erdemli, en ahlaklı, en dürüst durması gereken kişiler kanaat önderleridir. Kanaat önderleri böyle davranırsa toplum ne yapsın" dedi.

"CHP lideri bir yalan habere dayanarak bir tezvirat başlatıyor"

CHP'nin sınav zamanı böyle bir açıklama yapmasını yanlış bulan Aktaş, "O zaman bizim hiç kimseyi yalan haberle veya yalan iddia suçlama şansımız kalmayacak. Çünkü Türkiye'nin ikinci büyük partisi CHP lideri bir yalan habere dayanarak bir tezvirat başlatıyor ve partinin diğer yetkilileri de buna devam ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca genç sınava giriyor ve bir sınav stresi yaşıyor. Bu çocuklara daha başka türlü ihanet edilemezdi bu aslında çocukların psikolojisi ve kaderiyle oynamaktır. Türkiye Cumhuriyeti sanki kendi çocuklarını bırakmış başkalarının çocuklar için uğraşıyor gibi bir psikoloji yaydılar. Fakat eskilerin çok güzel bir ifadesi vardı, yalancının mumu yatsı ya kadar yanar. Bir gazeteci zaten vazgeçti yatsıya kadar bile varmadı. Keşke toplumun karşısına çıkıp özür dileseler. Türkiye'deki siyasiler özür dilemenin kendileri büyüteceğinin farkında değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı