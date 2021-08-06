Gen İlaç halka arz oldu
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Gen İlaç halka arz oldu

Gen İlaç halka arz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gen İlaç'ın Oyak Yatırım aracılığındaki halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da Gong Töreni düzenlendi.

Gen İlaç'ın Oyak Yatırım aracılığındaki halka arzı dolayısıyla Borsa İstanbul'da Gong Töreni düzenlendi.

28-29-30 Temmuz tarihlerinde, 10,75 TL sabit fiyatla talep toplama sürecini tamamlayan Gen İlaç, dün gerçekleşen Gong Töreni sonrası Borsa İstanbul'da 'GENİL' koduyla işlem görmeye başladı. Gong Törenine Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, Gen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ve Gen İlaç yöneticileri katıldı.

Gen İlaç halka arzında rekor talep

Gen İlaç'ın halka arzında, toplam halka arz edilen payların 6-7 katına denk gelen bir pay talebi oluştu. Gösterilen yoğun ilgiye bağlı olarak Gen İlaç'ın halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL'ye ulaştı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen programda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün, "Gen İlaç kalifiyeli ürün ve kaliteli hizmet anlayışıyla ilaç sektörüne hepimize gurur veriyor. Salgın döneminde sağlık sektörünün stratejik bir öneme sahip olduğu anlaşıldı. Gen İlaç yaklaşık 738 milyon lira ve 49 bin yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Doğru zamanda, doğru şirketi, doğru fiyatlamayla halka arz ettiğinizde yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar yüksek ilgi gösterebiliyor. Bu yüksek ilgi ülkemize, ekonomimize ve sermaye piyasalarımıza önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Gen İlaç'ın halka arzının tarihi bir gün olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Gen İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş ise "23 yıldır özveriyle çalışmalarımızın sonucunda başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Halka arzımızda yabancı yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Sağlık sektörü çok önemli bir sektör. Biz Türkiye'de bugüne kadar yapılmayan işleri yapmaya çalışıyoruz. Şuanda üzerinde çalıştığımız ön klinik çalışmalarından başlayarak faz 1, faz 2, faz 3'ü Türkiye ve uluslararası çok merkezli klinik çalışmalar ile ispatlanacak birkaç molekül üzerinde çalışmaktayız. Bu moleküllerin ham maddelerini de Türkiye'de yapmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde Ankara'daki üretim tesisimizde ürettiğimiz ilaçların yüzde 70'ini ihraç etmek istiyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için alt yapı çalışmalarımızı tamamladık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halka arzda elde ettiğimiz gelir ile yatırımlarımızı büyüme odaklı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Gen İlaç halka arz oldu
Gen İlaç halka arz oldu
Gen İlaç halka arz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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