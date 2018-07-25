Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir yıl öncesine kadar trafik yoğunluğundan geçilmez hale gelen bir cadde ile 60 yıldır tek köprünün bulunduğu Köprübaşı mevkiinde 6 dönümlük bir alanda oluşturulan meydan törenle açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaşam konforunu yükselten projelerini tek tek hayata geçiriyor. Altınordu ilçesinde çalışmaları tamamlanan "Süleyman Felek Caddesi Yayalaştırma ve Cephe İyileştirme Projesi ile Köprübaşı Meydan Projesi" hizmete açıldı. Modern bir görünüme kavuşan cadde ve meydan vatandaşlar açısından takdirle karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, vatandaşların yaşam konforunu yükseltecek projeleri tamamlayarak hizmete sunduklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Bu güzel meydanın, bu güzel caddenin Ordu'muza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Benim seçim vaatlerimin içerisinde böylesine güzel bir alan oluşturmak yoktu ama seçim vaatlerimin içerisinde bu alanı trafiğe kapatmak vardı. Trafiğe kapatma konusunda da dolmuş esnafımızın da ciddi bir tepkisi vardı. Çünkü burası Karadeniz sahil yolundan sonra şehrimizin tek ana caddesi. Bunun trafiğe kapatılması aslında ciddi bir riskti. Önce bu cadde üzerinde ticari faaliyette ulunan esnaf kardeşlerimiz ile bir anket yaptık. Projemizi onlara anlattık ve buradaki yerleşik esnafımızın yüzde 92'si trafiğe kapatmaya 'evet' dedi. Sonra bu projeyi uygulamaya kalktık" dedi.

"Ordu'nun değil, Türkiye'nin sayılı projelerinden bir tanesi"

Yayalaştırma projesinin, sadece Ordu ve bölgenin değil, Türkiye'deki örnek projelerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Enver Yılmaz, "Bu proje ile birlikte şehrimiz, sadece Ordu'nun değil, bölgenin hatta Türkiye'nin sayılı projelerinden bir tanesine ev sahipliği yapmış oldu. Geçtiğimiz hafta Ege Üniversitesi Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde 'en güzel kentsel dönüşüm ve estetik' ödülünü alan projenin, inşallah bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz için bu proje niye önemli? Bir defa Ordu yaz nüfusu ile kış nüfusu arasında dengesizlik olan bir il. Yazın bizim şuan itibari ile bir buçuk-iki milyon nüfusumuz var ama kışın bu rakam 750 bin civarında. Yazın da sahil yolumuz başta olmak üzere bütün caddelerimiz dolu. Otopark başta olmak üzere ciddi sıkıntılarımız var. Buna yönelik ilk etapta otoparkımızı oluşturalım dedik ve tam belediye binasının karşısında daha önce 120 araçlık otopark vardı, şuanda 540 araçlık otopark var. Dolayısı ile bu caddeden kalkan yaklaşık 80 otoparklık alan dahil olmak üzere şehrimizin bürokrasisinin ve ofislerinin olduğu caddelerde artık bizim trafik ve otopark sorunumuz da yok" şeklinde konuştu.

"Turizm kenti olma iddiasındaki bir şehrin, prestijli sokaklara ihtiyacı var"

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, Ordu'nun turizm kenti olma yolunda önemli adımlar attığına işaret ederek, böyle şehirlerin prestijli caddelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Vali Yavuz, "Bu şehir, hepinizin bildiği gibi, turizm kenti olma yolunda önemli adımlar atıyor. Elbette, Avrupa'da da olduğu gibi her şeyde prestij caddeler vardır, alış veriş mekanları vardır. İnsanlar oraya gittiklerinde mutlaka oradan geçer ve alış veriş yapar. Turizm kenti olma iddiasında olan böylesine bir şehrin, prestijli sokaklara, caddelere ihtiyacı var. Şuanda gördüğünüz hizmet, bunu karşılayacak durumda. Ben burada ilk çalışmaya başladığımda burada çalışmalar devam ediyordu. Ne mutlu ki; bir yıl içerisinde bu çalışma neticelendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekten büyük bir değişim ve dönüşümü hayata geçirmiştir. Devletimiz 3 buçuk kat büyümüştür. Elbette bu büyüme, şehirleşmeden sanayileşmeye, kültürden sanata her alanda olumlu gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. İnanıyorum ki; bu şehrin potansiyeli, özellikle Karadeniz insanının heyecanı, hizmet aşkı ve tez canlılığı, daha fazla hizmete dönüşecek, turizmin yanında elbette sanayi ve bilim şehri Ordu'yu ve son yıllarda da en önemli ürün olma özelliğini de devam ettiren fındığımızı ve tarımımızı da desteklediğimizde bu şehir başka bir vizyon ile yoluna devam edecek. Bu şehrin geleceğine inanın, bu şehri inşallah hep beraber daha iyi bir noktaya taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilçe başkanları, ilgililer ve katılımcılar, kurdelem keserek açılış törenini gerçekleştirdi. Ardından protokol ve beraberindekiler, yayalaştırma projesinin hayata geçirildiği Süleyman Felek Caddesi'ni gezdi. - ORDU