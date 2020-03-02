Gemliklilere kaliteli fizik tedavi imkanı

02.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:47

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayırsever tarafından Devlet Hastanesi'ne yaptırılan Mübeccel Aydın Fizik Tedavi Ünitesi vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti veriyor.



Hayırsever işadamı Necati Aydın ve oğlu Ceyhan Aydın'ın katkılarıyla 2015 yılında hizmete giren Gemlik Devlet Hastanesi Mübeccel Aydın Fizik Tedavi Ünitesi'nde; bölgesel ve yaygın ağrı ile seyreden kas-iskelet ve sinir sistemi bozuklukları, romatizmal hastalıklar, omurilik yaralanmaları, inme, kafa travması, el rehabilitasyonu gibi alanlarda günlük ortalama 100 hastaya hizmet veriliyor. Hastanedeki fizik tedavi cihazlarının çeşitliliği sayesinde ilçede fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastaların merkeze sevk edilmeden kendi oturdukları bölgede tedavi olma şansı oluyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Devlet Hastanesi yetkilileri, fizik tedavi ünitesinde bulunan teknik malzemelerin çeşitliliği arttıkça, yapılan tedavi uygulamalarının çeşitlilik kazandığına dikkat çekti. Hayırsever aile tarafından fizik tedavi ünitesine katkıların devam ettiğini belirten yetkililer, "Hayırsever Necati Aydın ve oğlu Ceyhan Aydın tarafından ünitemize elektro terapi, hot pack, infrared, kısa dalga diatermi, ESWT ve CPM gibi cihazlar alındı. Artan cihazlar ile birlikte tedavi edilebilen hastalıklar çoğalırken, hastalarımızın egzersiz çeşitliliği ve tedavilere olumlu yönde cevap alma ihtimali de artırılmıştır" dedi.



Fizik tedavi ünitesi hizmete girdiği günden bu yana 5 bin 357 hastaya hizmet verildiğini vurgulayan yetkililer, toplam 13 bin 132 seans tedavi yapıldığı bilgisini verdi.



Hayırsever işadamına hastane yönetimininde katıldığı programda Başhekim Op. Dr. Şahmeran Çelenkoğlu tarafından plaket verildi. - BURSA

Kaynak: İHA