Gemlikli kadınlar becerilerini geliştiriyor
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Gemlikli kadınlar becerilerini geliştiriyor

Gemlikli kadınlar becerilerini geliştiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gemlik Belediyesi tarafından kadınlara çeşitli beceri eğitimleri veriliyor.

Gemlik Belediyesi tarafından kadınlara çeşitli beceri eğitimleri veriliyor.

Gemlik Belediyesi, kurduğu 'EL ELE' Kadın İşgücünü Destekleme Birimi'yle kadınlara dokuma, takı tasarım benzeri eğitimler veriyor. Kadınlar aldıkları bu eğitim sayesinde kazandıkları iş becerileriyle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Gemlik Belediyesi'nin verdiği eğitim ile ilgili bilgi veren dokuma ustası İclal Filyos, "Biz Gemlik Belediyesi'nin açmış olduğu bu merkezde ihtiyacı olan ev hanımlarına meslek kazandırmak ve ürettiklerini satışa sunmak üzere kurs başlattık. İhtiyacı olan ve el emeğine yatkın olan kursiyerleri bekliyoruz. Biz dokuma kursu olarak başladık. Dokumadan takılar, çantalar, kemer, gitar sapı, takılar ve gözlük ipleri gibi birçok ürünü yapıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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