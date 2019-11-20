Gemlikli annelerden kader mahkûmu annelere destek

20.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:51

Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, tutuklu annelerin çocuklarına yardımda bulundu.



Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi, ilçe genelindeki okullar ve yardımseverlerden topladıkları oyuncak ve giyim malzemelerini, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalan çocuklara teslim etti. Kanuna göre 0-6 arasındaki çocuklar, annelerinin tutukluluğu boyunca yanlarında kalabiliyor. Altı yaşını dolduran çocuklar varsa akrabalarının yanına, yoksa Çocuk Esirgeme Kurumu korumasına geçiyor.



Ziyarette konuşan Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mürüvvet Günay, çağrılarına cevap vererek yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür etti. Kadın Meclisi'nin gerek sosyal gerek kültürel alanda pek çok çalışma gerçekleştirdiğini belirten Günay, "çalışmalarımızda kadınlara temas etmek, dertlerine ortak olarak sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Bu çalışmamızda da ilçemizden temin ettiğimiz yardım malzemelerini Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne teslim ettik. Burada çocuklarımız ile bir araya geldik, onlarla güzel vakit geçirdik. Bizlere destek olan başsavcımız ve cezaevi müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki o mutlu gülümsemeyi görmek bizim için en önemli şeydir" dedi. 25 Kasım gününün Kadına Karşı Şiddete Yönelik Mücadele Günü olduğunu hatırlatan Günay, "24 Kasım Pazar günü, Zeytin Dalı Meydanı'nda kadına şiddeti anlatan bir gösterimiz olacak. Bu gösterimize bütün Gemliklileri bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA