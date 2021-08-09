Gemlik Zeytini İstanbul pazarlarında
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Gemlik Zeytini İstanbul pazarlarında

Gemlik Zeytini İstanbul pazarlarında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gemlikli zeytin üreticileri, Gemlik ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin desteğiyle Kadıköy ve Beşiktaş Üretici pazarlarında stant kurarak Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytinlerini İstanbullularla buluşturdu.

Gemlikli zeytin üreticileri, Gemlik ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin desteğiyle Kadıköy ve Beşiktaş Üretici pazarlarında stant kurarak Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytinlerini İstanbullularla buluşturdu.

Muratoba, Şahinyurdu, Umurbey, Küçük Kumla ve Adliye köyü kooperatifleri Cumartesi günleri Beşiktaş Ulus Pazarı'nda, Pazar günleri ise Kadıköy Hasanağa Salı Pazarı'nda ürünlerinin satışlarını gerçekleştirecek. Cumartesi günü Beşiktaş Ulus Üretici Pazarı'nın açılışını gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Gemlik zeytinin lezzetinden övgüyle bahsederken, "Bu pazarımız ile birlikte Gemlik zeytini ayağınıza kadar geliyor. Biz de kooperatiflerimize imkan sağlıyoruz" dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise üreticilerin İstanbul'da kurdukları stantları ziyaret etti. Başkan Sertaslan'ın ziyaretine İBB Muhtarlıklar ve Gıda Müdürü Ahmet Atalık eşlik etti. Başkan Sertaslan, belediyeler arası diyaloğun her zaman faydalı işleri ortaya çıkaracağını ifade ederken, "Gemlik zeytini kalitesini tüm Türkiye ve Dünyaya ispatlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmelerde böyle bir pazarın açılacağını ve Türkiye'nin her yerinden üreticilerin geleceği bilgisi bizlere verildi. Bizler de köy kooperatiflerimizle yaptığımız istişareler ile birlikte bu pazara katılma kararı aldık. Gemlikli üreticilerimize bu imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gemlik Belediyesi'nin çiftçi belediye vizyonuyla adım attığını ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Göreve geldiğimizden bu güne üreticilerimizin hep yanında olduk. İlçemize yeni sulama havuzları ve hatları, yüzbinlerce fide dağıtımı gibi birçok destek faaliyetinin yanı sıra geçen yıl dolu felaketi yüzünden ürünleri zarar gören çiftçinin iki lira değer biçilen zeytinini dört liradan satın alarak yağ elde etmiş ve bu yağları gerek belediyemiz aracılığıyla gerekse bireysel satışlarla vatandaşlarımıza sunmuştuk. Yağların satın alınması konusunda da İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerimiz başta olmak üzere çok sayıda belediye bizlere destek olmuştu. Bugün ziyaret ettiğimiz Hasanpaşa Pazarı ve Cumartesi günkü Beşiktaş - Ulus Pazarı'nda üretici kooperatiflerimiz stant açtılar. Bu pazarlardaki müşteri kitleleri oluşana kadar kooperatiflerimizin lojistik ve ulaşım imkanlarını belediyemiz sağlayacak. Biz Gemlik Belediyesi olarak üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Gemlik Zeytini İstanbul pazarlarında
Gemlik Zeytini İstanbul pazarlarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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