Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı
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Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Haberler | Güncel

Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu.

Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı

Gemlik ilçesinde servis araçları sel sularında mahsur kaldı, Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde de ev ve işyerlerini su bastı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel sebebiyle Gemlik Serbest Bölgesi'nde bir işçi servisi yan yattı, işçiler tahliye edildi. Mudanya'nın tarihi Trilye Mahallesi'nde de ev ve işyerleri sular altında kaldı.

Dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü. Gemlik ilçesinde Serbest Bölge Mevkisi'nde bir işçi servisi sel sularında yan yattı. İçindeki işçiler başka bir araca nakledildi. Gemlik'te bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Öte yandan Mudanya ilçesi tarihi Trilye Mahallesi'nde sağanak yağış sele dönüştü. Caddeler adeta göl halini alırken, azgın sular kaldırım taşlarını söktü. Bazı ev ve işyerleri de sular altında kaldı.

Afad, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağış sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtirken, itfaiye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tedbir aldılar.

Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı
Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı
Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı
Gemlik ve Mudanya sele teslim oldu...Servis araçları sel sularında mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

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