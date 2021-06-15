Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu
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Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu

Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçesinde aşı yaşı 40 olmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçesinde aşı yaşı 40 olmasıyla birlikte hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Bursa'ya bağlı Gemlik ve Mudanya hastanelerinde aşı randevusu alan vatandaşlar aşı poliklinikleri önünde sıraya girdi. Aşı vurulma yaşının 40'a inmesiyle birlikte, vatandaşların aşılanmak için hastanelerde yoğun kuyruklar oluştu. Aşı yaptıranların önlem olarak 15 dakika süre ile aşı merkezi girişinde kurulan çadırda beklemesi istendi.

(Hurşit Topal - Ahmet Berke Erdal/ İHA)

Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu
Gemlik ve Mudanya'da aşı kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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