Gemlik Ticaret Odası aidat ödemelerini Ekim ayına erteledi Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, üyelerinin aidat ödemelerinin Ekim ayına kadar erteleneceğini bildirdi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Paşa Ağdemir, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, üyelerinin aidat ödemelerinin Ekim ayına kadar erteleneceğini bildirdi.

Ağdemir, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları nedeniyle piyasalarda oluşabilecek ekonomik daralma ve üyelerin mağduriyetini göz önüne alarak, üyelerinin odaya ödeyeceği yıllık ve munzam aidatların ilk taksitlerinin ikinci taksit ile birleştirilmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme sürelerinin herhangi bir gecikme faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatıldığı ikinci taksitle birlikte Ekim ayında ödenmesi uygun bulundu.

Ağdemir, destekleri nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere,Ticaret Bakanlığına ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA