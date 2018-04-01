Gemlik Ticaret Borsası'nda Çakır Güven Tazeledi

Gemlik Ticaret Borsası seçimlerinde mevcut başkan Özden Çakır Güven tazeledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçim takvimini açıklamasının ardından Gemlik Ticaret Borsası seçimleri de 1 Nisan olarak kararlaştırılmıştı. Gemlik Ticaret Borası Binası'nda yapılan seçimlerde, oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Akşam saat 17.00'ye kadar devam eden seçimlerde 183 üyeden 166 kişi oy kullandı. Kullanılan oylarda Özden Çakır'ın olduğu kırmızı liste 110 oy aldı. Erkan Eren'in bulunduğu yeşil liste ise 55 oyda kaldı. 1 oyda geçersiz sayıldı.

Sonuçların seçim kurulu müdürlüğü ekiplerince açıklanmasının ardından tebrikleri alan başkan Özden Çakır, "'Tüm üyelerimize ve diğer aday kardeşimize de teşekkür ederiz. Güzel bir süreç yaşandı. Laboratuvar ile başladığımız sürece yenilerini ekleyeceğiz. Coğrafi işaret çalışmalarımızla alakalı da önemli adımlar atacağız. Bize destek veren ve güvenen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Kırmızı listede seçilen 14 isim haftaya toplanarak aralarından başkan ve yönetim görevlerini belirleyecek. Seçilen firmalar şu şekilde:

"Çakıroğlu Zeytincilik, Doğan Zeytincilik, Ekin Zeytincilik, Nursan Zeytin, Erdal Kayalı, İlhan Acar, Tatcan Gıda, Rem Gıda, Alan Zeytincilik, Cevat Yazıcı, Ali Öztürk, İbrahim Peker Tarım Ürünleri, Hayrullah Esen, Mustafa Gündoğdu." - BURSA