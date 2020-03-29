Gemlik'teki pazar yerlerinde koronavirüs önlemleri Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde önlemler alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde önlemler alındı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, Ticaret Bakanlığının "Marketler ve pazar yerlerinde sebze ve meyvelerin tüketicilere seçtirilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satılması ve tezgahlar arası boşluk bırakılması" yönündeki genelgesi kapsamında, tezgahlar arasındaki mesafeleri yeniden düzenledi.

Ekipler, tezgahların önlerine güvenlik şeridi çekti.

Pazarların giyim bölümleri ise alınan karar gereği açılmadı.

Kaynak: AA