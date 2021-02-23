Gemlik'teki hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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Gemlik'teki hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

23.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:48
Gemlik'teki hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Umurbey Mahallesi'nde bir evden 40 bin liralık hırsızlık yapılmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar O.Ç. ve P.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kumla Mahallesi'nde ise musluk bataryası hırsızlığına ilişkin çalışma başlatan ekipler, Ö.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.B, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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