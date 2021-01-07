Gemlik'teki hırsızlık operasyonunda 3 kişi yakalandı
07.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:12
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde Hisartepe Mahallesi'nde yaşanan kombi hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyerek zanlıları tespit eden ekipler, Orhangazi ilçesi Yeni Sölöz Mahallesi'nde şüpheliler Ö.C, M.G. ve R.T'yi yakaladı.
Çalınan kombiler ise Yeni Sölöz Mahallesi'nde dere kenarında saklanmış bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut