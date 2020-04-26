Gemlik'te zabıtadan fırın denetimi
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Gemlik'te zabıtadan fırın denetimi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

26.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:19
Gemlik'te zabıtadan fırın denetimi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın birinci sırasındaki gündem maddesi olan korona virüse karşı ekipler hijyen ve maske uyarılarını gerçekleştirirken, ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan pidelerin gramajını da kontrol etti.

Denetim ile ilgili bilgi veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi zabıtasının büyük bir özveriyle denetimlerine devam ettiğini belirtirken, "Ramazan ayıyla birlikte vatandaşlarımız özellikle fırın önlerinde girdikleri pide kuyruklarında sosyal mesafeye uyulmasının önemi büyük. Şu ana kadar denetim yaptığımız fırınlarda herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşmadık. Denetimlerimizi sıklıkla sürdüreceğiz. Burada amacımız fırıncılarımızın sağlıklı ortamda ekmeklerini üretmeleri ve halkımızın güvenilir bir şekilde ekmek yemesini sağlamak" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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