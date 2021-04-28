Gemlik'te yeni başkan yardımcısı Mert Dimili

Gemlik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine CHP'li avukat Mert Dimili getirildi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine CHP'li avukat Mert Dimili getirildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından başkan yardımcısı olarak atanan Dimili, yerel seçimlerde kontenjan adayı olarak meclis üyesi seçilmiş, komisyonlarda görev almış ve başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Mert Dimili, 1968 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Gemlik Şehit Cemal İlkokulunda okuduktan sonra Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Dimili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında bitirdi. Milli Savunma Bakanlığı Malatya İnşaat Emlak Başkanlığı'nda Hukuk Uzmanı olarak vatani görevini yapan Dimili, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa, Tunceli il ve Kahramanmaraş illeri ve ilçelerinde askeri alanların hukuki uyuşmazlıklar ve kamulaştırma işlemlerinde görev aldı. Terhis sonrası 1995 - 2000 yılları arasında Bursa'da serbest avukat olarak çalışan Dimili, 2000 yılından bu yana Gemlik'te mesleğini sürdürüyor. Meslek hayatından yabancı sermayeli otomotiv firmaları ile kapatılan Küçük Kumla ve Kurşunlu belediyelerine de hukuk danışmanlığı yaptı.

CHP'de siyaset yapan Av. Dimili, 2014 Yerel Seçimlerinde, partisinden Gemlik Belediye Meclis Üyesi seçildi. Beş yıl Hukuk Komisyonu'nda, 4 yıl da İmar Komisyonu üyeliği yapan Dimili, 2019 yeniden belediye meclis üyesi oldu.

Dimili, 2019-2020 yılları arasında, Gemlik Belediyesi Encümen Üyeliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve İmar Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca CHP Genel Merkezince Kurulmuş bulunan, CHP Balkan Masası'nın Gemlik Temsilcisi olan Dimili, Bursa İtalyan Kültür Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. İngilizce ve İtalyanca bilen Dimili, Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği imar ve bayındırlık uygulamaları üzerine kırktan fazla eğitimin yanı sıra Yerel Yönetimler üzerine Yüksek Lisans eğitimine de katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı