Gemlik'te yağıştan kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
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Gemlik'te yağıştan kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kapanan kırsal Muratoba Mahallesi'nin yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Gemlik'te yağıştan kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
23.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:28

Bursa'nın Gemlik ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle kapanan kırsal Muratoba Mahallesi'nin yolu, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Aşırı yağıştan dolayı mahallenin yüksek kesimlerinden çamur akmaya başladı.

Köy girişi tabir edilen bölgeyi etkileyen akıntı, bir evin malzeme konulan bölümünde birikti.

Yolu geçici olarak ulaşıma kapayan taşkın sonrasında Gemlik Belediyesi ekipleri iş makineleri ve tankerlerle, çamur birikintilerini Muratoba Deresi'ne doğru iterek yolun açılmasını sağladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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