Gemlik'te uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

25.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:28

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine takip ettikleri aracı durdurdu.

Araç ile içindeki C.B, O.A. ve M.M.C'nin üzerinde yapılan aramalarda 59 adet içime hazır uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA