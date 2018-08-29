Gemlik'te Uyuşturucu Satıcıları Yakalandı

Gemlik ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu iki uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kumla Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı takip sonucu, mahalleye otobüsle gelen C.A. ile onu karşılayan B.T'yi yakaladı.



Yapılan aramada üzerlerinde 516 gram kimyasal uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.