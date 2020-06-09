Gemlik'te traktör kazası: 1 ölü Gemlik'te traktör kazası: 1 ölü Gemlik'te akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Gemlik'te traktör kazası: 1 ölü

BURSA - Gemlik'te akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Zeytinlik arazisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ahmet Torun zeytin ağaçları arazisindeki evine malzeme taşımak için yola çıktı. Dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör devrilmesi ile altında kalan 77 yaşındaki Ahmet Torun hayatını kaybetti. Devrilen traktörü kaza yerine gelen vatandaşların kaldırmasıyla traktör zeytinlik tarlasından götürüldü. Kaza sonrası yakınları olay yerine akın ederken, yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesi için hastahane morguna kaldırıldı.

Kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA