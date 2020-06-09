Gemlik'te traktör devrildi: 1 ölü
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Gemlik'te traktör devrildi: 1 ölü

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gemlik'te traktör devrildi: 1 ölü
09.06.2020 22:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:51

BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik arazisinde Ahmet Torun zeytin ağaçları arazisindeki evine malzeme taşımak için yola çıktı. Dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör devrilmesi ile altında kalan 77 yaşındaki Ahmet Torun hayatını kaybetti. Devrilen traktörü kaza yerine gelen vatandaşların kaldırmasıyla traktör zeytinlik tarlasından götürüldü. Kaza sonrası yakınları olay yerine akın ederken, yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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