Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü
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Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü

Gemlik'te trafik kazası: 1 ölüBURSA - Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.

24.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:00

'te trafik kazası: 1 ölü

BURSA - Gemlik yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.

Yağışlı yolda otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Duran itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. 24 yaşındaki Kerim Duran'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü
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