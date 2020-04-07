Gemlik'te toplu taşıma araçlarında denetime devam ediliyor Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçede bulunan toplu taşıma araçları ve sivil araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçede bulunan toplu taşıma araçları ve sivil araçlar üzerinde denetimlerine devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, toplu taşıma araçlarında mesafeli oturulması ve vatandaşların araçlara maskesiz binmemesi kararı üzerine trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçede bulunan duraklarda, hem denetime hem de uyarılara devam etti. Sivil araçlarda da ön koltukta iki kişinin oturmamasıyla alakalı sürücüler uyarıldı. Koronavirüsün yayılmasında önemli etken olabilecek toplu taşım araçlarına yönelik çalışmaların her gün devam edeceği bildirildi. Kaynak: AA