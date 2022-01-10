Gemlik'te Tır kayıt merkezini dağıttı, 3 Yaralı - Haberler
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Gemlik'te Tır kayıt merkezini dağıttı, 3 Yaralı

Gemlik'te Tır kayıt merkezini dağıttı, 3 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik'te bulunan Serbest Bölge tır bekleme sahasında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır prefabrik binayı yıktı.

Gemlik'te bulunan Serbest Bölge tır bekleme sahasında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır prefabrik binayı yıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binaya çarpan yabanı plakalı tır, manevra esnasında konteynerin çatısını devirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulas sevk edilirken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor. - BURSA

Gemlik'te Tır kayıt merkezini dağıttı, 3 Yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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