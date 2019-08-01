Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik'te tatilcileri korkutan yangınBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu.

1.08.2019 20:14
Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın

Gemlik'te tatilcileri korkutan yangın
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yazlık sinemanın arkasında bulunan bölgede çıkan yangın tatilcileri korkuttu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın, Küçükkumla Mahallesi'nde bulunan yazlık sinema bölgesinde meydana geldi. Bölgeye yakın bir kafede dinlenen tatilciler alevleri görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri gören tatilciler korkuyla bölgeden uzaklaşırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kaynak: İHA
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