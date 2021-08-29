Gemlik'te tarihi eser operasyonu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç adrese baskın yaptı.
Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 sikke ele geçirildi. Paralar, Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Şüphelilerden A.H.I, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Hakimliğe çıkarılan Ç.D. ve Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut