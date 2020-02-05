Gemlik'te sürücü kursundan hırsızlık

05.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:34

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir sürücü kursundan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçede faaliyet gösteren sürücü kursundan 3 dizüstü bilgisayarın ve güvenlik kamerası kayıt cihazının da aralarında olduğu bazı malzemeler çalındı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Drone ile çekilen görüntüleri çevredeki 60 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarıyla karşılaştıran polis, zanlının Hüseyin A. olduğunu tespit etti.

Bu kişiyi gözaltına alan ekipler, sürücü kursundan çalınan malzemeleri bir depoda ele geçirdi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA