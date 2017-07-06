Gemlik'te Şüpheli Ölüm

Gemlik'te Hakan E. (37) isimli şahıs evinde ölü bulundu. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 37 yaşındaki Hakan E. evinde ölü bulundu. Hakan E.'nin yakınları evinin önüne akın ederken, şahsın ölüm sebebiyle alakalı farklı iddialar ortaya atıldı. Merhumun annesi Nebahat E.'nin "Oğlumu alıştıranlar katilleridir" şeklinde feryatları duyuldu. Sinir krizi geçiren annesi Nebahat E., yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılsa da durumu kötüleşti. 112 Sağlık ekipleri çağırılarak hastaneye kaldırıldı.



Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk incelemelerini yaptıktan sonra, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Hakan E.'nin cenazesi Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



Olayla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA