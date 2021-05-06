Gemlik'te su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarında 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.