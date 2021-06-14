Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
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Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor

Gemlik'te sokak köpekleri tehlike saçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanelerde müdahale sayısının arttığı bildirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanelerde müdahale sayısının arttığı bildirildi.

İlçede son dönemde başı boş köpek sayısı hızla artarken, vatandaşlar yetkililerin tedbir almalarını istiyor. Her köşe başında ve belirli bölgelerde gruplar halinde gezen sahipsiz köpek sayısı binleri aştı. Bilhassa ana yollarda çok sık olarak ortaya çıkan başı boş köpekler, bazen bir marketin kapısında nöbete yatıyor, bazen ATM önlerinde insanlara saldırıyor, çoğu zamanda sorumluluk taşımayan bazı köpek sahiplerinin gözleri önünde insanları ısırarak zarar veriyor. Öte yandan usulsüz gıdalarla beslenen bir çok köpek sağlıksız bir şekilde şişmiş ve ayakta duramaz hale gelmiş durumda. Gemlik'te son bir yılda köpek ve kedi ısırmasından dolayı hastanedeki müdahale sayısının bin 500'ü bulduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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