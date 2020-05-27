Gemlik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara para cezası
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye para cezası kesildi.
27.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:55
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye para cezası kesildi.
Bayram boyunca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Sahil ve merkez bölgelerinin yanı sıra park ve benzeri alanlarda denetimler yapıldı.
Kısıtlamanın olduğu 4 gün boyunca, ihlalleri görülen 49 kişiye 96 bin 360 lira ceza uygulandı.
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Kaynak: AA