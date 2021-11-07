Gemlik'te silahlı saldırı: 1 yaralı

BURSA (İHA) - BURSA (İHA) – Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, motosikletli bir şahsın silahlı saldırısında bacağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi, Eski Pazar Caddesi'nde motosikletiyle gelen Z.Ç., marketin önünde duran İ.B. isimli şahsı iki bacağından silahla yaraladı. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, yaralı şahıs 112 ekipleri ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerini yaptı.

Olayın ardından kaçan şahın yakalaması için çalışmalar sürüyor. - BURSA

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