Gemlik'te silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Gemlik'te silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Gemlik'te silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi altına alındı.

Balıkpazarı Mahallesi'nde Ferit K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ferit K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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