Son dakika haberi: Gemlik'te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gemlik'te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı Gemlik'te sabah saatlerinde şüpheli tavırlarıyla dikkati çeken zanlı polisin takibinden kaçamadı.

Gemlik'te polise saldıran şüpheli kıskıvrak yakalandı

BURSA - Gemlik'te sabah saatlerinde şüpheli tavırlarıyla dikkati çeken zanlı polisin takibinden kaçamadı.

Dörtyol mevkiinde bir yolcu otobüsüne bindiği tespit edilen ve polisin müdahalesi ile otobüsten indirilen zanlı polis demir çubukla saldırdı.

Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından yere yatırılan ve kontrol altına alınan zanlı, alınan sağlık raporunun ardından ilçe emniyet müdürlüne götürüldü.

Zanlının annesine ait evden uzaklaştırma kararının bulunduğu ve bu yüzden şikayet edildiği öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal