Gemlik'te Polis Memurunun Şehit Edilmesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde adliye girişinde görevli polis memurunun şehit edildiği saldırının hemen öncesinde aynı silahla öldürülen avukatın, saldırganın 2014 yılında boşandığı eşiyle ortak malları için haciz işlemini gerçekleştirdiği bildirildi.



Bursa Valiliğince, ilçede dün akşam bir saldırganın adliye girişinde görevli polis memurunu tüfekle vurarak şehit etmesi, bir avukatı öldürmesi, ayrıca eşini yaralayıp intihar etmesine ilişkin açıklama yapıldı.



Valiliğin internet sitesinde yer verilen açıklamada, Musa G'nin 2014'te boşandığı eşi Emine D. ile ortak mallarına haciz kararı alındığı ifade edildi.



Açıklamada, Musa G'nin, söz konusu haciz işlemini gerçekleştiren Gemlik Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Avukat Özgür Aksoy'u çarşı bölgesinde tüfekle yaraladığı belirtildi.



Saldırganın, eski eşi Emine D'nin evine giderek onu da aynı silahla yaraladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Daha sonra da Gemlik Adliyesi'ne geldiği ve adliye girişinde görevli bulunan polis memuru İdris Büyükdönmez'in arka kısmından yaklaşarak hiçbir şey söylemeden tüfekle ateş etmek suretiyle yaraladığı ve daha sonra adliye binasına girdiği kamera görüntülerinden tespit edilmiş, burada da aynı pompalı tüfekle intihar ettiği anlaşılmıştır.



Polis memuru İdris Büyükdönmez, İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün şehit olmuştur. Avukat Özgür Aksoy da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilerek Bursa Acıbadem Hastanesi'ne sevk edilmiş, Aksoy da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."



Açıklamada, Emine D'nin hayati tehlikesi bulunmadığı ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.