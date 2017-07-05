Gemlik'te Polis Memurunun Şehit Edilmesi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis memurunu şehit eden kişinin silahla yaraladığı avukat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, polis memurunu şehit ettikten sonra yaşamına son veren Musa G'nin (37) aracında tüfekle yaraladığı avukat Özgür Aksoy, kaldırıldığı Bursa'daki özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Musa G, akşam saatlerinde, bir süre önce boşandığı eşi Emine D'yi aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle evinin balkonunda av tüfeğiyle omzundan yaralamış, daha sonra dava sürecinde eski eşinin avukatlığını yapan Aksoy'un Balıkpazarı Mahallesi'ndeki bürosunun önüne giderek, Aksoy'u da aracında tüfekle iki yerinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.



Ardından adliye binasına giden ve av tüfeğiyle girişte görevli nöbetçi polis memuru İdris Büyükdönmez'i vuran Musa G, aynı silahla intihar etmişti.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak duran kalbi yeniden çalıştırılan Büyükdönmez, kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Yaralanan Emine D. Gemlik Devlet Hastanesi, avukat Aksoy ise Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.