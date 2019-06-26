Gemlik'te peyzaj çalışmaları ve haşereyle mücadele

Bursa'nın Gemlik ilçesinde peyzaj ve haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediye ekipleri ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalara devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yabani otların temizliği ile çim biçme ve ağaçların budanması çalışmalarını ilçenin dört bir yanında sürdürüyor. Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra Dereboyu mevkiinde de çim biçimi ve peyzaj düzenlemesini gerçekleştiren belediye ekipleri yabani ot temizliğiyle çiçeklerin ve ağaçların daha kolay büyümesi sağlıyor. Teknik personel nezaretinde yürütülen çalışmalarda, gerek halkın sağlığı gerekse çevre düzenlemesi ön planda tutuluyor.

Konu ile alakalı konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan "Park, bahçe ve mesire alanlarında çim biçme ve yabani ot temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Halk sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bakımsız alanlarda vatandaşa zarar verebilecek haşereler daha kolay çoğalabilir. Bu konuda halkımızın sağlığına ve çevre temizliğine özen gösteriyoruz. İlçemizin daha temiz ve düzenli bir hale kavuşması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA