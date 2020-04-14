Gemlik'te pazarlara korona virüsü ayarı Gemlik ilçe merkezi ve çevre mahallelerde kurulan pazar yerlerinde düzenleme yapıldı.

Gemlik ilçe merkezi ve çevre mahallelerde kurulan pazar yerlerinde düzenleme yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve Gemlikli pazar esnafı ile bir araya geldi. Görüşmede ilçede kurulan pazarlar hakkında sağlık ve güvenlik açısından yeni düzenlemeler yapıldı.

Buna göre ilçede kurulan cumartesi pazarları aynı yerlerde cuma günü hizmet verecek. Kumla Mahallesi'nde haftada tek pazar uygulamasına geçilmiş olup, çarşamba günleri büyük pazar alanında kurulacak. Gencali Mahallesinde pazar günleri kurulan Kumsaz pazarı, pazartesi günü faaliyet gösterecek. Gemlik merkezinde salı ve perşembe pazarları aynı gün aynı yerelde kurulmaya devam edecek.

Pazar alanlarının bir süredir gündemde olduğunu ve düzenlemeye gidilmesinin gerekli olduğunu belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Atılacak adımlar için Gemliklilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduk. Ayrıca esnaf ve pazarcılarımızın da görüşlerini alarak en uygun çalışmayı ortaya çıkardık. Gemlik'te korona virüse karşı başarılı bir sınav veriyoruz. İlçemizde son günlerde hastalığı yenerek taburcu olanların sayıları hızla artarken, biz de önlemlerimizde hız kesmiyoruz. İnsanların bir araya geldiği pazar yerlerinin açılacağı günlerde bazı düzenlemeler gerçekleştirdik. Pazar alanlarında hemşerilerimizin ve pazarcılarımızın sağlığı için zabıta, temizlik ve sağlık işleri müdürlüklerimiz çalışmalarına devam edecekler. Hemşerilerimizden tedbirlere riayet etmelerini rica ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA