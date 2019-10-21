Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.

21.10.2019 20:14
Gemlik'te otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni hastane yolunda traktöre çarpan otomobil takla atarken, 2 kişi yaralandı.


Kaza 16 ZR 295 plakalı otomobil traktöre çarpıp takla attı. Otomobil sürücüsü Adil Ç. ve eşi yaralanarak, 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsünün yara almadığı kaza ile alakalı soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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