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Gemlik'te orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gemlik'te orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'da Gemlik Devlet Hastanesi yakınında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gemlik Devlet Hastanesine yakın bir alanda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Hastaneye 100 metre uzaklıktaki ormanlık alandaki yangında bir evin de alevlere yakın olduğu görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, havadan yangın söndürme helikopteri yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. - BURSA

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