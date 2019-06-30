Gemlik'te motor kazası ucuz atlatıldı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada motokurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bir pizza firmasına ait motokurye Kumla Atamer kavşağında bir otomobil ile çarpıştı. Kazada motokurye çeşitli yerlerinden yaralanırken motosiklet kullanılamaz hale geldi. 112 acil ambulansı tarafından hastaneye kaldırılan kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA