Gemlik'te minibüsle traktör çarpıştı: 6 yaralı
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Gemlik'te minibüsle traktör çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Gemlik'te minibüsle traktör çarpıştı: 6 yaralı
29.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:32

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 16 ZM 881 plakalı minibüs ile 16 NHH 35 plakalı traktör, Muratoba Mahallesi yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle zeytinliğe devrilen araçlardaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Manşet

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