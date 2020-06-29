Gemlik'te minibüsle traktör çarpıştı: 6 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
29.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:32
Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 16 ZM 881 plakalı minibüs ile 16 NHH 35 plakalı traktör, Muratoba Mahallesi yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle zeytinliğe devrilen araçlardaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA