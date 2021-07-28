Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi, Kumla Caddesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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