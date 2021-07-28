Gemlik'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi, Kumla Caddesi'ndeki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut