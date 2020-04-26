Gemlik'te merdivenden düşen yaşlı adam öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merdivenden düşen 85 yaşındaki Mustafa Nazlı hayatını kaybetti.
26.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:40
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merdivenden düşen 85 yaşındaki Mustafa Nazlı hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dürdane Mahallesi'nde ikamet eden Nazlı, evinde merdivenden inerken düşerek ağır yaralandı.
Nazlı'nın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamı Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.
Hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA