Gemlik'te kuvvetli rüzgardan devrilen ağaç yolu kapattı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilerek yolu kapattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir ağaç, kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilerek yolu kapattı.

İlçede kuvvetli rüzgar, Irmak Sokağı'ndaki çınarın devrilerek yolun kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gemlik İtfaiye Amirliği, Gemlik Belediyesi Zabıta ile Park ve Bahçeler müdürlükleri, olay yerinde çalışma yaptı.

Ekipler, köküne yakın bir bölümden koparak devrilen ağacı kaldırıp yolu yeniden ulaşıma açtı.

Kaynak: AA