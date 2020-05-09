Gemlik'te kuaförler dezenfekte edildi
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Gemlik'te kuaförler dezenfekte edildi

Gemlik'te kuaförler dezenfekte edildi
09.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:25

Yeni Tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetine son veren kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü önlemlerle yeniden açılacak.

Yeni Tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetine son veren kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü önlemlerle yeniden açılacak. Gemlik Belediyesi, faaliyet gösteren kuaförlerin dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kuaförlerin dezenfekte çalışmalarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da yerinde incelerken, kendisine CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da eşlik etti. Cumartesi ve pazar günü, farklı mahallelerde dezenfekte çalışmaları devam ederek, güvenli bir şekilde açılışa kuaförlerin hazırlanacağı belirtildi.

Konu ile alakalı değerlendirme yapan CHP Milletvekili Kayışoğlu; "Gemlik Belediyemizin yaptığı çalışmalara bizler de eşlik etmeye geldik. Kuaförler iki ay aradan sonra açılacaklar. Gemlik'te 198 işyeri varmış bu kapsamda, hepsinin dezenfekte işlemlerini Belediyemiz yapacak. Covid-19 salgını boyunca vatandaşın yanında ter aldılar" şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan; "Hep söylüyorum, belediyeler ne yaparsa yapsın, vatandaşın alacağı önlemler daha önemlidir. Gemlik'te çok sayıda yere göre daha duyarlı hemşerilerimiz. Market sıraları ve sokağa çıkma ile alakalı da biraz dikkat edersek daha başarılı olacağız. Kuaförlerimizin, dezenfekte konusunda endişeleri vardı. Bizler bugün sağlık müdürlüğümüz aracılığı ile esnaf odamızdan aldığımız liste ile gidip işyerlerini ziyaret ettik ve dezenfeksiyon ihtiyacımızı karşılamayı amaçladık. Vatandaşlarımızın da dikkatli olmasını istiyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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