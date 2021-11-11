Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi Bursa'da çatıda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı.

BURSA (İHA) - Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi

BURSA - Bursa'da çatıda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bina sakinleri canlarını zor kurtardılar.

Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahalesi Akar sokak üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en üst kat ve çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin iki ayrı sokak üzerinden müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürülürken, dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

5 katlı binanın boşaltılarak güvenlik önlemi alındığı binanın elektrik ve doğalgazı ekiplerce kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

Gemlik'te 5 katlı apartmanın çatı katı alev alev böyle yandı

İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal - Son Dakika Haberleri
Geri dönüşüm fabrikasında yangın

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

 Eski sevgilisi, genç kadını eğlence mekanından kaçırdı! O anlar kamerada

Eski sevgilisi, genç kadını eğlence mekanından kaçırdı! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title