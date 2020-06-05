Gemlik'te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı
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Gemlik'te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı

Gemlik'te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı Bursa'nın Gemlik İlçesinde kontrolden çıkan araç 300 metre takla atarak zeytinlik arazisine uçtu.

05.06.2020 06:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:15

Gemlik'te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın Gemlik İlçesinde kontrolden çıkan araç 300 metre takla atarak zeytinlik arazisine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gemlik Umurbey Mahallesi Hisartepe kavşağında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Gemlik İlçe merkez istikametine giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu. Araçta 3 kişi hafif yaralanırken, 300 metre takla atarak sürüklenen araçta maddi hasar meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılken, 155 ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç ise çekici yardımı ile çıkartılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemlik'te kaza yapan araç takla atarak zeytinlik tarlasına uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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