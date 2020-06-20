Gemlik'te kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gemlik'te kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Gemlik'te kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç bulundu
20.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:02

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren oğulları Salih Baran'dan (17) haber alamayan ailesi, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, kayıp gencin, sabah ve akşam saatlerinde bulunduğu bölgeler tespit edildi ve ekipler, Baran'ı bir sokakta buldu.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ailesi ile bir araya gelen Salih Baran, geceyi camide geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Haber
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Tarım alanları istila eden çekirgelerin ardından Batman'da etçil çekirge ortaya çıktı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı, askeri okul sınavında 400 öğrenciye virüs bulaştı iddialarını yalanladı
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
Başakşehirli Martin Skrtel, Galatasaray maçında forma giyemeyecek
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
İki aile arasındaki arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 16 yaralı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Emre Kınay Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Milli Kadın
Şu an buradasınız: Gemlik'te kaybolan zihinsel ve fiziksel engelli genç bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 15:15:35. #1.15#
title