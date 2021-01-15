Gemlik'te kar yağışı etkin oldu
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Gemlik'te kar yağışı etkin oldu

15.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:38

Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Gemlik'in bazı bölgelerinde de etkili oldu.

Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Gemlik'in bazı bölgelerinde de etkili oldu. Umurbey, Katırlı, Feyziye, Şükriye, Hamidiye, Adliye ve Asayiş mahallelerinde aralıksız devam eden kar yağışı, güzel manzaraları beraberinde getirdi. Herhangi bir köy veya mahalle yolunun kapanmaması için, ekipler aralıksız çalıştı.

Gemlik'te kar yağışı etkin oldu
Gemlik'te kar yağışı etkin oldu
Gemlik'te kar yağışı etkin oldu
Gemlik'te kar yağışı etkin oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

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