Gemlik'te kar yağışı etkin oldu

Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Gemlik'in bazı bölgelerinde de etkili oldu.

Marmara bölgesini etkisi altına alan kar yağışı, Gemlik'in bazı bölgelerinde de etkili oldu. Umurbey, Katırlı, Feyziye, Şükriye, Hamidiye, Adliye ve Asayiş mahallelerinde aralıksız devam eden kar yağışı, güzel manzaraları beraberinde getirdi. Herhangi bir köy veya mahalle yolunun kapanmaması için, ekipler aralıksız çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut